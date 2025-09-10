Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Gesamt-PMI kletterte im August marginal von 50,9 auf 51,0 Punkte und somit weiter in die Expansionszone, so die Analysten von Postbank Research.Der Index der Industrie sei unerwartet und erfreulicherweise von 49,8 auf 50,7 Punkte zurück in die Expansionszone gestiegen, der PMI der Dienstleistungen sei von 51,0 auf 50,5 Punkte gesunken. Die Zollvereinbarungen zwischen der EU und den USA hätten somit noch keinen stark negativen Einfluss auf die Stimmung der Unternehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
