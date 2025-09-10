Genf (www.fondscheck.de) - Lombard Odier Investment Managers ("LOIM") gibt die Erweiterung seines deutschen Sales-Teams mit zwei erfahrenen Neuzugängen bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ab dem 1. September 2025 übernahm Sebastian Grund die Rolle des Head Institutional Sales. In dieser Funktion wird er den Vertrieb für institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich verantworten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
