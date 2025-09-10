Kurz vor der mit Hochspannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve sorgt ein unerwarteter Inflationsrückgang für Aufsehen an den Märkten. Die Erzeugerpreise in den USA sind im August überraschend gesunken und liefern den Währungshütern um Jerome Powell damit die perfekte Vorlage für eine baldige Lockerung der Geldpolitik.Wie das US-Arbeitsministerium bekannt gab, fiel der Erzeugerpreisindex (PPI), der die Kosten für eine breite Palette von Waren und Dienstleistungen auf Großhandelsebene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär