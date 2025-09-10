Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) -Stundenlang aufs Handy starren, kaum Bewegung und zu wenig Sport: Für viele Kinder ist das längst Alltag. Die Folge: Schon Grundschüler klagen über Schmerzen im Rücken oder Nacken. Orthopäden warnen, dass diese Haltungsschäden und muskulären Schwächen später zu massiven Problemen führen können und dass die Entwicklung der Kinder langfristig gefährdet ist.Smartphones sind für Kinder nicht mehr wegzudenken, doch die Folgen für die Gesundheit werden oft unterschätzt. Prävention ist jetzt wichtiger denn je, aber Eltern müssen ihre Kinder dabei unterstützen. Dieser Beitrag verrät, welche Strategien wirklich helfen, den Körper fit zu halten und Spätfolgen zu vermeiden.Smartphones sind Alltag - doch die Folgen bleiben oft unterschätztDas Smartphone ist allgegenwärtig und wird nicht mehr aus dem Leben verschwinden. Dadurch hat sich die Kommunikation grundlegend verändert: Früher stand man an der Tür, um zu fragen, ob jemand spielen möchte - heute läuft fast alles über Chatnachrichten. Diese Entwicklung ist unumkehrbar. Gerade deshalb ist es entscheidend, Wege zu finden, mit den neuen Rahmenbedingungen gesund umzugehen.Belastungen durch BewegungsmangelViele Kinder verbringen den größten Teil des Tages sitzend: erst in der Schule, dann bei den Hausaufgaben und schließlich vor dem Handy oder Tablet. Zwar toben sie in den Pausen kurz über den Schulhof, doch diese kurzen Momente reichen nicht aus, um den Bewegungsmangel auszugleichen. Die Folge sind zunehmende Beschwerden im Nacken- und Schulterbereich. Wird dieser Lebensstil zur Gewohnheit, drohen langfristige Fehlhaltungen, die im Erwachsenenalter schwer zu korrigieren sind.Auch Vereine beobachten eine wachsende Zurückhaltung. Immer weniger Kinder melden sich zum Sport an, wodurch die körperliche Inaktivität zusätzlich zunimmt. Fehlen regelmäßige Reize für Muskeln, Gelenke und Koordination, sind langfristige Folgen kaum zu vermeiden.Bewegung als fester BestandteilUm dem entgegenzuwirken, sind klare Strukturen notwendig. Kinder profitieren, wenn sportliche Aktivitäten zu einem festen Bestandteil des Alltags werden. Dabei geht es nicht um Höchstleistungen oder Medaillen, sondern um eine regelmäßige, verlässliche Routine. Ob Schwimmen, Fußball oder Tanzen - wichtig ist, dass Bewegung mindestens zweimal pro Woche selbstverständlich wird. Eltern können diese Rahmenbedingungen schaffen und gleichzeitig Wahlfreiheit lassen, sodass Kinder ihre Sportart nach eigenen Interessen auswählen können.Digitale Unterstützung gezielt einsetzenTechnik lässt sich auch konstruktiv nutzen. Apps können Erinnerungen dafür geben, aufzustehen oder eine Pause einzulegen. Sperrzeiten verhindern exzessive Nutzung und schaffen Raum für andere Tätigkeiten. Auch Fitnessarmbänder oder Schrittzähler bieten Anreize: Sie verwandeln Bewegung in kleine Erfolgserlebnisse und machen Fortschritte sichtbar. Auf diese Weise wird das Smartphone nicht nur zum Problem, sondern kann Teil der Lösung sein.Eltern als VorbilderDoch keine Strategie wirkt, wenn Erwachsene nicht mitziehen. Kinder orientieren sich am Verhalten ihrer Eltern. Wer selbst stundenlang auf den Bildschirm schaut und Sport meidet, vermittelt eine klare Botschaft. Daher sollten Eltern ihr eigenes Verhalten kritisch hinterfragen, den Handykonsum bewusst einschränken und körperliche Aktivität in den Alltag integrieren, sei es durch gemeinsame Spaziergänge, Radtouren oder Spiele im Freien.Ein Auftrag für die GesellschaftLetztlich geht es nicht nur um einzelne Familien, sondern um ein gesellschaftliches Umdenken. Schulen könnten mehr Bewegungspausen einbauen und Sportangebote ausweiten. Kommunen sollten Grünflächen, Spielplätze und Sportstätten besser zugänglich machen. Smartphones sind Teil der Lebenswelt von Kindern und werden es bleiben. Entscheidend ist, rechtzeitig für Ausgleich durch klare Regeln, feste Sportzeiten, digitale Hilfen und das vorbildhafte Verhalten der Eltern zu sorgen. Nur so gelingt es, den Körper fit zu halten und die Weichen für eine gesunde Entwicklung zu stellen. 