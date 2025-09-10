© Foto: Jacquelyn Martin - APDie Zinssenkungsfantasien der Anlegerinnen und Anleger haben ihren ersten Härtetest bestanden. Die US-Erzeugerpreise fielen im August niedriger aus als erwartet. Letzter Härtetest vor der Notenbanksitzung Nach einer Reihe von schwachen Arbeitsmarktdaten, insbesondere dem geringen Stellenaufbau im August sowie der Abwärtsrevision am Dienstag, haben Anlegerinnen und Anleger ihre Wetten auf Zinssenkungen massiv erhöht: Trotz der inzwischen großen wirtschaftlichen Unsicherheiten handelt der US-Markt ungeachtet rekordhoher Bewertungen in unmittelbarer Nähe zu seinen Allzeithochs. Befeuert wurde die Rallye am Aktienmarkt in den vergangenen Tagen auch durch Spekulationen über eine …Den vollständigen Artikel lesen ...
