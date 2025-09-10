Expansion geplant: Heritage Mining entdeckt 74 Meter breite neue Goldzone

Anzeige / Werbung

Das hat für Aufsehen gesorgt: Heritage meldet die Entdeckung einer neuen, 74 Meter mächtigen Goldzone!

Auf ihrem Drayton-Black-Lake-Projekt hat die kanadische Heritage Mining (TSX.V: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) eine neue Goldzone identifiziert. Sie hat eine erhebliche Mächtigkeit von etwa 74 Meter, wobei die genaue Breite dieser Zone derzeit noch nicht abgeschätzt werden kann. Enthalten ist der neue Goldfund in einem ausgedehnten System von Quarzadern.

Der neue Fund korreliert mit vorangegangenen magnetischen Untersuchungen, durch die eine magnetische Anomalie mit einer Gesamtlänge von etwa vier Kilometer und einer Breite von 200 Metern identifiziert wurde. Als Teil des noch laufenden 2025er Erkundungsprogramms haben erste Bohrungen diese bislang noch nicht erkannte und deshalb auch noch nicht getestete Zone vor kurzem durchschnitten.

Das Erkundungs-Bohrprogramm 2025 auf der Lagerstätte "Zone 3 Extension" zielte auf granithaltige mineralisierte Quarzaderstrukturen ab. Sie waren erstmals im Rahmen des HML-Bohrprogramms im August 2024 entdeckt worden. Niedergebracht wurden in den letzten Wochen insgesamt vier Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1105,5 Meter.

Heritage Mining landet Treffer sowohl innerhalb als auch außerhalb der Quarz-Venen-Struktur

Die Bohrungen zielten auf ein in nordöstlicher-südwestlicher Richtung verlaufendes magnetisches Lineament ab, das offenbar die Quarzadern kontrolliert. Heritage Mining betrachtet die Bohrungen als einen technischen Erfolg, weil zwei der vier Bohrlöcher (HML25-011 und 013) eine gut entwickelte Quarzaderstruktur durchschnitten.

Mineralisiertes Gestein durchschnitten hat vor allem die Bohrung HML25-013. Sie bestätigt eine ausgedehnte Goldmineralisierung. Basierend auf der magnetischen Drohnenvermessung hat die "Mega-Quarzaderstruktur" eine potenzielle Streichlänge von ungefähr vier Kilometern und rechtfertigt damit weitere Explorationsbohrungen.

Mit dem Bohrloch HML25-013 durchschnitt Heritage Mining eine etwa 74 Meter breite Aderstruktur. In einer Tiefe von 101,0 Meter wurden über eine Länge von fünf Meter 0,98 g/t Gold durchschnitten. Ab einer Tiefe von 115,91 Meter folgt eine weitere Vererzung. Sie erstreckt sich über eine Länge von 11,09 Meter und weist im Durchschnitt 1,11 g/t Gold auf. Dabei erhöht sich der Goldgehalt ab einer Tiefe von 125 Meter über eine Länge von 2,0 Metern auf 4,0 g/t.

Heritage Mining wird sich jetzt darauf konzentrieren, die Mineralisierung in Streichrichtung auszuweiten

Die auf dem Zielgebiet Zone 3 auf Drayton Black Lake niedergebrachten Bohrungen bestätigen damit nicht nur eine neue mächtige Goldmineralisierung, sondern knüpfen nahtlos an die positiven Bohrergebnisse an, die Heritage Mining bereits im Mai und Juli dieses Jahres veröffentlichen konnte.

Erfreulich waren auch die Ergebnisse aus dem Nachbarbohrloch HML25-014. Es durchschnitt in einer Tiefe von 310,82 Meter einen 0,46 Meter breiten Abschnitt, der mit 0,87 g/t Gold durchsetzt ist. Eine zweite mineralisierte Zone beginnt nur wenig tiefer in 315,75 Meter Tiefe. Sie enthält über eine Länge von 0,52 Meter durchschnittlich 0,63 g/t Gold. Dieser Erfolg ist deshalb von Bedeutung, weil er auf Gold auch außerhalb der Quarz-Venen-Struktur hinweist.

Neben den Bohrungen wurde auf dem Zielgebiet auch weitere Gesteinsproben genommen. Sie sollen wie die Bohrkerne nicht nur auf ihren Goldgehalt hin untersucht werden, sondern Heritage Mining hat für sie eine Multielementanalyse vorgesehen, um auch anderen interessanten Metallen auf die Spur zu kommen.

Insgesamt ist Heritage Mining verständlicherweise sehr erfreut über den Erfolg der jüngsten Bohrungen und die neuen Funde, denn sie deuten an, dass man auf eine breite, aber auch lange Quarz-Ader-Struktur getroffen ist. Das Potenzial dieser Zone ist groß und entsprechend gespannt blickt das Unternehmen auf die nächsten Schritte. Sie werden zunächst darauf ausgerichtet sein, die Quarzstruktur in Streichrichtung weiter zu testen. Heritage Mining plant zu diesem Zweck, zehn weitere Bohrlöcher abzuteufen. Sie sollen die Struktur über eine Länge von etwa zwei Kilometer testen und noch in diesem Jahr niedergebracht werden.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA42727W1032