Montag, 15. September 2025, 15.05 Uhr
Bares für Rares
Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Kropfkette, eine Porzellanfigur von Meissen, ein Poesiealbum, eine Brosche, einen Wandteppich und einen Pelikan in Ölkreide.
Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.
Mittwoch, 17. September 2025, 15.05 Uhr
Bares für Rares
Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Ring, ein Anemometer, einen Fasan von Guido Cacciapuoti, ein Blechauto von Ferbedo, eine Brosche und einen Münzhumpen.
Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.
Freitag, 19. September 2025, 15.05 Uhr
Bares für Rares
Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Garderobe, eine Brosche, eine Bronzeplastik von Robert Karge, eine antike Kasse und eine Kette.
Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.
