Der neue Standort in Friedrichsdorf bei Frankfurt wird die lokalen Lieferkapazitäten erhöhen und die Unterstützung für multinationale Unternehmenskunden ausweiten. Damit unterstreicht das Unternehmen sein langfristiges Engagement auf dem deutschen und europäischen Markt.

Diversified, ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen, gab heute die Eröffnung der One Diversified Germany GmbH, einer neuen Niederlassung in Frankfurt am Main, bekannt. Der strategisch günstig gelegene Standort erweitert die operative Präsenz des Unternehmens in Europa und dient als Zentrum für Kundenkontakte, Technologiedemonstrationen, Engineering und Projektabwicklung.

"Die neue Einrichtung verbessert unsere Möglichkeiten, in der EU Beratung, Projektabwicklung und Kundensupport anzubieten", sagte Johannes Stehr, Vice President of Enterprise bei Diversified. "Für unsere Kunden ist das ein klares Signal: Diversified ist hier in Deutschland präsent und bereit, schnell zu reagieren und die Qualität und Partnerschaft zu liefern, die sie erwarten."

Die 500 m² große Bürofläche verfügt über ein 1.300 m² großes Lager, wodurch das bestehende Team von Diversified tatkräftig unterstützt wird. Der neue Standort plant in den nächsten zwei Jahren ein signifikantes Wachstum. Die Räumlichkeiten bieten ausreichend Platz für die Vorbereitung von Projekten, die Lagerung der Ware und die Zusammenarbeit zwischen Diversified und seinen Technologiepartnern darunter Sennheiser und Crestron -, um mit Kunden in Kontakt zu treten und Lösungen vor Ort zu präsentieren.

"Die Eröffnung in Frankfurt ermöglicht es uns, die globalen Kompetenzen von Diversified auf einen der wichtigsten europäischen Märkte auszuweiten", sagte Will Hegan, Managing Director EMEA bei Diversified. "Wir investieren in die Region, um uns an den Wachstumsorten unserer Kunden zu positionieren und sicherzustellen, dass sie von erstklassigem Fachwissen in Verbindung mit der Unterstützung eines lokalen Teams profitieren."

Die Expansion spiegelt die umfassendere Wachstumsstrategie von Diversified wider. Diese zielt darauf ab, skalierbare regionale Aktivitäten aufzubauen, die lokale Lieferfähigkeit zu stärken und die sich wandelnden Bedürfnisse multinationaler Unternehmenskunden zu unterstützen.

Anlässlich der Eröffnung werden vier Mitarbeiter von Diversified eine 732 Kilometer lange, siebentägige Radtour vom britischen Firmensitz in Egham, Surrey, nach Frankfurt unternehmen. Die Aktion dient der Beschaffung von Mitteln für die lokale Kinderkrebsstiftung "Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt" und wurde durch den Sohn eines Teilnehmers inspiriert, der Leukämie erfolgreich überwunden hat.

Diversified ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich audiovisueller und medialer Innovationen, das für die Gestaltung und den Aufbau der weltweit eindrucksvollsten Erlebniswelten bekannt ist. Unser mit dem Emmy Award ausgezeichnetes Team ist auf Lösungen für komplexe, groß angelegte und immersive Installationen spezialisiert. Diversified bedient eine globale Kundschaft, zu der große Medienunternehmen und Einzelhändler, Sport- und Live- Veranstaltungsorte, Unternehmen und Regierungsbehörden gehören. Diversified arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um Räume zu schaffen, die Menschen zusammenbringen und sie immer wieder zurückkommen lassen.

