BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat den vermutlich linksextremistischen Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin-Adlershof als gezielte und gründlich geplante Tat eingeordnet. Es sei auffällig, "dass gezielt offensichtlich diese Verteilerstationen ausgesucht worden sind und nicht willkürlich", sagte Dobrindt. "Das heißt, man hat sich darauf vorbereiten müssen, man hat Analysen erstellen müssen, an welcher Stelle man das Netz hier attackieren will, um einen möglichst großen Schaden auszuüben."

Dobrindt sagte weiter, die Polizei könne aktuell noch nicht sicher sagen, ob das im Internet veröffentlichte Bekennerschreiben tatsächlich von den Tätern stamme. Klar sei aber, man habe es hier ganz offensichtlich mit einer Gruppe zu tun, "die die Bereitschaft hat, gegen unsere Gesellschaft auch gewaltsam vorzugehen"./rab/DP/jha