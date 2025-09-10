Sompo, Anbieter von Sach- und Haftpflicht(rück)versicherungen für Unternehmen und Privatkunden, bringt ein neues Produkt zur Dienstreiseversicherung in Deutschland und Österreich auf den Markt. Es richtet sich an mittelständische bis große Unternehmen mit internationaler Präsenz. Sompo, globaler Anbieter von Sach-, Haftpflicht- und Spezialversicherungen sowie Rückversicherungen für Unternehmen und Privatkunden, hat eine neue Dienstreiseversicherung für Geschäftskunden in Deutschland und Österreich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact