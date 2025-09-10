Top 5 Bitcoin-Treasury-Aktien: Oracle | TSMC | SAP & Apple hat mit KI immer noch nichts am Hut

Der ganz große Wurf blieb mal wieder aus auf der Apple Keynote. Zwar präsentierte Tim Cook ein neues, super dünnes iPhone, aber das Thema KI wurde nur ganz am Rande gestreift. Die Anleger sind davon nicht begeistert.QMMM Holdings sorgte am Dienstag für einen der spektakulärsten Börsenmomente des Jahres. Die Aktie des Digitalwerbers, notiert an der Nasdaq, schoss nach der Ankündigung einer 100-Millionen-Dollar-Krypto-Treasury zeitweise um über 2.500 Prozent auf 303 Dollar nach oben, bevor sie bei 207 Dollar schloss. In der neuen Treasury sollen zunächst Bitcoin, Ethereum und Solana Platz finden, später auch weitere Krypto-Assets, Web3-Infrastruktur und ausgewählte Aktien. CEO Bun Kwai sprach …Den vollständigen Artikel lesen ...
