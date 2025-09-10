Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 10.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
BREAKING NEWS: CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag mit Babcock - Ukraine-Deal katapultiert Aktie in neue Liga
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
Tradegate
10.09.25 | 17:00
194,18 Euro
-3,01 % -6,02
Branche
Hardware
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
APPLE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
APPLE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
194,22194,2617:00
194,20194,2617:00
Markus Weingran
10.09.2025 15:27 Uhr
321 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Top 5 Bitcoin-Treasury-Aktien: Oracle | TSMC | SAP & Apple hat mit KI immer noch nichts am Hut

Der ganz große Wurf blieb mal wieder aus auf der Apple Keynote. Zwar präsentierte Tim Cook ein neues, super dünnes iPhone, aber das Thema KI wurde nur ganz am Rande gestreift. Die Anleger sind davon nicht begeistert.QMMM Holdings sorgte am Dienstag für einen der spektakulärsten Börsenmomente des Jahres. Die Aktie des Digitalwerbers, notiert an der Nasdaq, schoss nach der Ankündigung einer 100-Millionen-Dollar-Krypto-Treasury zeitweise um über 2.500 Prozent auf 303 Dollar nach oben, bevor sie bei 207 Dollar schloss. In der neuen Treasury sollen zunächst Bitcoin, Ethereum und Solana Platz finden, später auch weitere Krypto-Assets, Web3-Infrastruktur und ausgewählte Aktien. CEO Bun Kwai sprach …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.