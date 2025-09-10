Sisvel hat Yixiong Zou zum Leiter seines Betriebs in China ernannt. Er wird für die Lizenzvergabe, Programmverwaltung sowie die Geschäftsentwicklung des Unternehmens in China verantwortlich sein und das neue Sisvel-Büro in Shenzhen leiten.

Herr Zou tritt dem Unternehmen als Bereichsleiter für China bei und ist die erste Person, die diesen Titel innehat. Seine Ernennung unterstreicht die Bedeutung, die Sisvel dem chinesischen Markt beimisst.

Herr Zou blickt auf eine über 25-jährige Karriere zurück und bekleidete Positionen in den Bereichen Technik, Recht und Lizenzierung bei führenden Technologieunternehmen in China sowie den Vereinigten Staaten. Zuletzt war er "Associate General Counsel", was etwa einem stellvertretenden Chefjuristen entspricht, beim Unternehmen für erneuerbare Energietechnologien AESC US.

Herr Zou absolvierte die Shanghai Jiao Tong University, bevor er in die USA zog, wo er einen Bachelorabschluss in Elektrotechnik an der Florida State University sowie einen Masterabschluss in Elektrotechnik an der University of Southern California erwarb.

Nach Beginn seiner beruflichen Laufbahn bei Intel als Ingenieur wechselte Herr Zou in das Patentrecht und trat 2011 als Patentjurist bei Qualcomm ein. Während seiner sieben Jahre in dem Unternehmen betreute er verschiedene Lizenzierungs-, Rechtsstreit- und Kartellangelegenheiten und trug dazu bei, Qualcomms Präsenz in China vor Ort zu stärken.

Ab 2018 bekleidete Herr Zou interne Positionen in chinesischen Technologieunternehmen, darunter Midea Group, ein Unternehmen der Fortune Global 500, sowie Zeku Technologies, die Halbleiterdesigneinheit von Oppo.

"Wir sind stolz darauf, Yixiong in unserem globalen Führungsteam willkommen zu heißen: Seine Expertise und Erfahrung werden entscheidend für das Vorantreiben unserer Initiativen", so Mattia Fogliacco, Präsident von Sisvel. "China ist als führender Markt für die Entwicklung sowie Umsetzung standardbasierter Technologien zentral für unsere Arbeit, effiziente Lizenzierungslösungen bereitzustellen. Mit der Ernennung von Yixiong unterstreichen wir unser starkes Engagement, unsere Präsenz vor Ort auszubauen. Einen Vordenker wie ihn zur Leitung unserer Aktivitäten in China zu berufen, wird unser Verständnis für die lokalen Marktmechanismen vertiefen und uns ermöglichen, bessere Lizenzierungslösungen anzubieten."

"Ich freue mich sehr, Sisvel und sein Weltklasse-Team zu verstärken", sagt Herr Zou. "Sisvel hat über viele Jahre hinweg starke Beziehungen zu chinesischen Patentinhabern und weiteren Stakeholdern aufgebaut. Ich freue mich darauf, diese Partnerschaften zu vertiefen sowie neue Möglichkeiten für Sisvel zu erschließen, um Innovationen in China voranzutreiben."

Sisvel wird von der Überzeugung getragen, dass Zusammenarbeit, Einfallsreichtum sowie Effizienz entscheidend sind, um die Bedürfnisse von Patentinhabern und denen, die Zugang zu deren Technologien suchen, miteinander zu verbinden. In einem komplexen und sich ständig wandelnden Markt lautet unser Leitprinzip, durch die Entwicklung sowie Umsetzung flexibler, zugänglicher Kommerzialisierungslösungen gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

