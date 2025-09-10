Die Stimmung der in Deutschland tätigen Versicherer hat sich im zweiten Quartal 2025 verbessert, trotz der Unsicherheiten aufgrund der US-Zollpolitik. Das zeigt der aktuelle ifo Konjunkturtest Versicherungswirtschaft. Das ifo Institut wertet im Auftrag des GDV alle drei Monate die aktuelle Stimmung bei den deutschen Versicherern aus. Und für das zweite Quartal 2025 gibt es erfreuliche Nachrichten: "Das Geschäftsklima ist über alle Sparten hinweg um drei Punkte auf nun 21,2 gestiegen", so GDV-Hauptgeschäftsführer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact