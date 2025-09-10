DJ EU-Handelsbeauftragter reist nach Indonesien und Indien

Von Edith Hancock

DOW JONES--Der oberste Handelsbeauftragte der Europäischen Union hat angekündigt, noch in diesem Monat nach Indonesien und Indien zu reisen, um die Handelsgespräche voranzutreiben. Maros Sefvovic sagte, die Kommission dränge auf weitere Abkommen mit Nicht-EU-Ländern, um den Handel des Blocks auszuweiten, seine Lieferketten zu diversifizieren und Unternehmen neue Exportmärkte zu bieten.

Anfang dieses Jahres hatten die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und der indonesische Präsident Prabowo Subianto eine politische Einigung über ein sogenanntes umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen erzielt. Die Gespräche darüber sollen im September abgeschlossen werden.

Zuvor war die Kommission wegen ihres Handelsabkommens mit den USA in die Kritik geraten. Im Rahmen dieses Abkommens unterliegen EU-Exporte in die USA einem Basiszollsatz von 15 Prozent, wobei es Ausnahmen für einige Schlüsselsektoren gibt.

"Dies war keine Kapitulation oder ein Ausverkauf, wie einige behauptet haben", sagte Sefcovic und fügte hinzu, dass die Akzeptanz eines Satzes von 15 Prozent nun einen Ausgangspunkt für weitere Diskussionen schaffe und einen umfassenderen Handelskrieg vermeide.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 09:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.