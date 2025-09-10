Düsseldorf (ots) -Mit einem Marktanteil von 20,2 % war Huawei im zweiten Quartal 2025 erneut weltweit führend im Bereich Wearables und sicherte sich laut Branchenanalyst IDC bereits zum zweiten Mal in Folge die Spitzenposition.HUAWEI bleibt weltweit führend im Wearable-Segment und kündigt neue Produkt-Highlights anDie Wearables von Huawei zeichnen sich durch ihr stilvolles Design, innovative Gesundheits- und Fitnessfunktionen sowie smarte Nutzererlebnisse aus und erhalten dafür weltweit viel Anerkennung. Zum Portfolio zählen unter anderem die HUAWEI WATCH 5-Serie mit dem revolutionären X-TAP Gesundheitssensor sowie die HUAWEI WATCH D2 als erste Smartwatch mit ambulanter Blutdruckmessung (ABPM) am Handgelenk nach EU-Medizinstandards - beide Modelle setzen neue Maßstäbe für Innovation im Gesundheitsbereich. Die HUAWEI WATCH GT 5-Serie hat erstmalig das neue TruSense-System eingeführt und überzeugt zusätzlich mit einer ultralangen Akkulaufzeit sowie noch vielfältigeren und fortschrittlicheren Sport-Features, während die HUAWEI WATCH Ultimate-Serie spezialisierte Modi für Tauchen, Golf und Expeditionen bietet. Trotz ihres kompakten Designs überzeugt die HUAWEI WATCH FIT 4-Serie mit leistungsstarken Features.Am 19. September 2025 lädt Huawei unter dem Motto "Ride the Wind" nach Paris ein, um die nächste Generation seiner Wearables zu präsentieren. Erwartet werden spannende Neuheiten wie die HUAWEI WATCH GT 6-Serie, die HUAWEI WATCH Ultimate 2 und die HUAWEI WATCH D2 mit optimierten Features. Im Fokus wird die HUAWEI WATCH GT 6-Serie mit ihren revolutionären Verbesserungen von Outdoor-Sportfunktionen und einer außergewöhnlichen Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen stehen.Zur vollständigen Meldung gelangen Sie hier: https://www.mcgroup.com/huawei-press-release-11-09-2025Pressekontakt:HUAWEI TECHNOLOGIESConsumer Business GroupNils HoltmeierPublic Relations Manager DACHAm Seestern 5, 40547 Düsseldorfnils.holtmeier@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108888/6115192