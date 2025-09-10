PARIS, FR / ACCESS Newswire / 10. September 2025 / Pacific Avenue Capital Partners ("Pacific Avenue"), eine globale Private-Equity-Gesellschaft, die auf Unternehmensausgliederungen und komplexe Transaktionen spezialisiert ist, gab heute wesentliche Meilensteine ihrer Expansion in Europa bekannt. Weniger als ein Jahr nach der Eröffnung ihrer Pariser Niederlassung und der Ernennung von Xavier Lambert zum Head of Europe hat die Gesellschaft ein hochkarätiges Team mit umfassenden Umsetzungsfähigkeiten aufgebaut. Außerdem hat sie ihre Präsenz in der gesamten Region ausgebaut und ein eigenes Sidecar-Vehikel entwickelt, um Investitionen in neue Plattformen in ganz Europa zu unterstützen.

Seit der Ankunft von Herrn Lambert Ende 2024 hat Pacific Avenue sieben Profis in Europa in den Bereichen M&A, Geschäftsentwicklung, Betrieb und Verwaltung eingestellt. Abgesehen von ihrer Niederlassung in Paris verfügt die Gesellschaft nun auch über Teammitglieder in London und Zürich, wodurch sie ihre Fähigkeit zur Beschaffung und Unterstützung von Transaktionen auf dem gesamten Kontinent verbessert hat. Dank der vielfältigen Erfahrungen des Teams ist die Gesellschaft in der Lage, komplexe Situationen zu meistern und den Wert einer Vielzahl von Möglichkeiten in Europa zu steigern.

Die jüngsten Neuzugänge beinhalten drei Profis, die eine fundierte Expertise einbringen und die Kompetenzen von Pacific Avenue auf den bedeutsamsten europäischen Märkten stärken.

Damien Faujour kommt als Vice President zu Pacific Avenue nach Paris, wo er sein Hauptaugenmerk auf die Akquise und Umsetzung von Transaktionen sowie auf das Portfoliomanagement richten wird. Zuvor war er als Vice President von OpenGate Capital tätig und begann seine Karriere in den Bereichen Restrukturierung und fremdfinanzierte Übernahmen bei Houlihan Lokey.

Sebastian Reinecke kommt als Vice President of Operations mit Sitz in Zürich zu Pacific Avenue. Zuvor fungierte er als Associate Director of Corporate Development, M&A, Strategy & Transformation bei Solenis.

Pierre Chapuis kommt als Vice President of Business Development zu Pacific Avenue nach London, wo er sich auf die Akquise von Projekten in ganz Europa konzentriert. Zuvor war er Vice President von Mimir Invest, wo er sich mit der Beschaffung von komplexen Investitionsmöglichkeiten mit Schwerpunkt auf Unternehmensausgliederungen beschäftigte.

Darüber hinaus wird das Team von Associate Nicola del Dot und Analyst Patrick Clair, mit Schwerpunkt M&A, sowie von Office Manager Stephanie Cayla unterstützt. Das europäische Team bringt umfassende Kompetenzen in den Bereichen Beschaffung, Umsetzung und Betrieb in die wachsende europäische Plattform von Pacific Avenue ein.

"Ich bin stolz auf das außergewöhnliche Team, das wir in so kurzer Zeit in Europa aufgebaut haben. Mit unserem gebündelten Know-how in Europa und Nordamerika sowie dem für Europa bereitgestellten Kapital richten wir unser Hauptaugenmerk darauf, die bevorzugte Lösung für Unternehmensverkäufer und Managementteams in der gesamten Region zu sein, Werte zu erschließen und nachhaltiges Wachstum zu fördern."

- Xavier Lambert, Head of Europe, Pacific Avenue Capital Partners

Das Wachstum der Gesellschaft in Europa wird durch die erfolgreiche Entwicklung eines europäischen Sidecar-Vehikels neben ihrem kürzlich abgeschlossenen zweiten institutionellen Fonds weiter unterstrichen. Am 12. August 2025 gab Pacific Avenue den Abschluss von über 1,65 Milliarden $ an zugesagtem Kapital für den Fonds II und ein europäisches Sidecar bekannt, das sich der Suche nach neuen Möglichkeiten für Investitionen in Plattformen auf dem gesamten Kontinent widmet.

"Unsere Expansion in Europa ist ein entscheidender Schritt unserer Entwicklung als weltweit führendes Unternehmen für komplexe Transaktionen und Unternehmensausgliederungen (Carve-outs). In weniger als einem Jahr haben wir ein äußerst erfahrenes Team zusammengestellt und das Fundament für den Aufbau eines erfolgreichen Franchise in Europa gelegt. Die Stärke und Tiefe unserer europäischen Plattform ermöglicht es uns, schnell und sicher zu handeln und unsere Position als bevorzugter Partner für Unternehmensausgliederungen weltweit zu festigen."

- Chris Sznewajs, Gründer und Managing Partner, Pacific Avenue Capital Partners

Mit einem voll besetzten Team, einer wachsenden Marktpräsenz und dem entsprechenden Kapital befindet sich Pacific Avenue nun in einer günstigen Position, um seine Dynamik weiter auszubauen und seine Strategie der Transformation von Unternehmen und der Bereitstellung von Lösungen für Verkäufer weltweit umzusetzen.

Über Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners ist eine globale Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in Los Angeles und einer Niederlassung in Paris, Frankreich. Die Gesellschaft richtet ihr Hauptaugenmerk auf Unternehmensverkäufe und andere komplexe Situationen auf dem mittelständischen Markt. Pacific Avenue kann eine langjährige Erfahrung in den Bereichen M&A und Betriebe vorweisen, wodurch die Gesellschaft komplexe Transaktionen meistern und durch betriebliche Verbesserungen, Kapitalinvestitionen und beschleunigtes Wachstum Werte erschließen kann. Pacific Avenue verfolgt einen kooperativen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit starken Managementteams, um dauerhafte und strategische Veränderungen zu fördern und gleichzeitig Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Pacific Avenue verfügte am 31. August 2025 über ein verwaltetes Vermögen von etwa 3,8 Milliarden $ (basierend auf den Pro-forma-Bewertungen für das zweite Quartal 2025 für den Fonds II und die Sidecar-Abschlüsse). Die Teammitglieder von Pacific Avenue haben im Laufe ihrer Karriere zusammen über 120 Transaktionen abgeschlossen, einschließlich mehr als 50 Unternehmensverkäufe in einer Vielzahl von Branchen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pacificavenuecapital.com.

