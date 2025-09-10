DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. September (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August 08:00 DE/Inlandstourismus Juli 08:00 DE/Insolvenzen Juni, 1H und Schnellindikator August *** 10:00 FR/Internationale Energie-Agentur (IEA), Ölmarktbericht *** 11:00 DE/Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), Konjunkturprognose *** 14:15 EU/EZB, Ergebnisse der Ratssitzung und Stabsprojektionen zu Wachstum und Inflation in der Eurozone Einlagensatz PROGNOSE: 2,00% zuvor: 2,00% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 237.000 *** 14:30 US/Realeinkommen August *** 14:30 US/Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q *** - AT/Opec-Ölmarktbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

