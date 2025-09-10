Das E-Auto-Startup WM Motor, das einst vom chinesischen Internetkonzern Baidu unterstützt wurde, ging 2023 in Insolvenz, wollte sich mit einem Restrukturierungsplan aber schnell wieder ins Geschäft bringen. Das hat länger gedauert als gedacht - doch nun hat das Unternehmen angekündigt, noch in diesem Monat wieder Autos produzieren zu wollen. WM Motor wurde 2015 gegründet und benannte seine Fahrzeug-Marke nach dem deutschen Wort "Weltmeister". Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
