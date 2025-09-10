Arm Holdings wappnet sich für das KI-Zeitalter und will mit neuen Chipdesigns unter anderem Apple und Qualcomm die Stirn bieten.Der britische Chipdesigner Arm Holdings hat mit seiner neuen Plattform Lumex eine Chipgeneration vorgestellt, die speziell auf den Einsatz von KI in mobilen Endgeräten zugeschnitten ist. Zielvorhaben ist es, mit der neuen Chipgeneration, KI-Anwendungen nicht mehr primär aus der Cloud zu beziehen, sondern direkt auf Smartphones, Smartwatches oder Wearables laufen zu lassen. Dies wird auch als "On-Device-AI" bezeichnet. Die neue Chipgeneration soll dabei in vier Varianten angeboten werden - von energieeffizienten Designs für Wearables bis hin zu leistungsstarken …Den vollständigen Artikel lesen ...
