Der Kurs war ausgehend vom im August markierten Allzeithoch 18 % zurückgekommen. Langsam scheint sich bei knapp 24 € ein Boden herauszukristallisieren. Am Montag hatte Kontron bekräftigt, dass seine Produkte weiterhin von den US-Handelszöllen befreit bleiben. Dank der strategischen Präsenz mit Tochtergesellschaften und Produktionsstätten in den USA und Kanada sieht man sich in der Lage, mögliche Auswirkungen aktueller und künftiger Zollbestimmungen abzufedern. Diese Zollbefreiung verschafft dem Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil, da internationale Lieferketten gerade im Tech-Sektor durch Zölle häufig belastet werden. Am Rande ebenfalls positiv: Eine Kooperation mit Qualcomm im Bereich 5G-Modems für das Bahnfunk-System FRMCS, die bereits vergangene Woche gemeldet worden war.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 37.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Echte Korrektur lässt auf sich warten- Pharma-Trendinvestment mit langfristig disruptivem Potenzial- 70 % Plus sind hier nur der Appetizer...- Automobilzulieferer unter der Lupe - die Highlights