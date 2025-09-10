DJ US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 5. September wider Erwarten ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,939 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,415 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,458 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 0,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 3,795 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,5 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf der Niveau der Vorwoche sowie des Vorjahreszeitraums.

