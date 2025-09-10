© Foto: Dall-EDer Brennstoffzellenhersteller FuelCell Energy verzeichnete am Dienstag eine Explosion seiner Anteile. Die vom Konzern vorgelegten Zahlen kam am Markt gut an. FuelCell wer? Die zuletzt vergessene Wasserstoff-Aktie meldet sich zurück! In den vergangenen Monaten waren Wasserstoff-Aktien nach einer jahrelangen Talfahrt wieder gefragt. Inzwischen gelten Brennstoffzellen als wichtige Brückentechnologie zum Betrieb von KI-Datenzentren, während wasserstoffbasierte Kühllösungen als besonders effizient gelten. Mit einer spannenden Nische und starken Auftragseingängen erfreute vor allem Bloom Energy seine Investoren. Doch auch für Werte wie Plug Power und ITM Power ging es zwischenzeitlich stark …Den vollständigen Artikel lesen ...
