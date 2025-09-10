© Foto: Dall-EJapanisches Bitcoin-Treasury Unternehmen Metaplanet wagt größte Kapitalerhöhung seiner Geschichte und wird mit 18 Prozent Kursplus belohnt.Die Aktie des japanischen Bitcoin-Treasury-Unternehmens Metaplanet notiert am Mittwoch im europäischen Handel 22,10 Prozent im Plus bei 4,66 Euro (Stand: 16:10 Uhr MESZ). Hintergrund ist eine spektakuläre Kapitalmaßnahme: Das in Tokio gelistete Unternehmen hat eine internationale Aktienemission im Volumen von 1,45 Milliarden US-Dollar erfolgreich zu 553 Yen (3,73 US-Dollar) je Aktie platziert. Von den Nettoerlösen in Höhe von 204,1 Milliarden Yen (1,39 Milliarden US-Dollar) fließen laut Unternehmensangaben rund 90 Prozent in den direkten Kauf von …Den vollständigen Artikel lesen ...
