FRANKFURT, Deutschland, Sept. 10, 2025, ein führender internationaler Immobilienentwickler mit Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, hat mit der Eröffnung seines neuen Bürostandorts im Spaces - Tower One in Frankfurt einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Bei einem exklusiven Event am 30. August 2025 kamen Investoren und Immobilienfachleute zusammen, um über den dynamischen Immobilienmarkt in Dubai zu diskutieren, Marktinformationen zu erhalten und einen Ausblick auf die kommenden Projekte von GFS Developments zu erhalten.

Das Event brachte Branchenakteure zusammen, um die vielfältigen Möglichkeiten und das robuste Investitionsklima zu erörtern, die den Immobiliensektor in Dubai auszeichnen. GFS Developments nutzte das Event, um seine neuesten Wohnangebote, darunter das kürzlich vorgestellte Projekt Coventry Living, vorzustellen und seine wachsende Präsenz in Europa durch die strategisch günstig gelegene Niederlassung in Frankfurt zu präsentieren.

"Das neue Büro in Frankfurt wird als Anlaufstelle für Investoren dienen, die Zugang zum widerstandsfähigen Immobilienmarkt Dubais suchen", so Michael John Collings, Geschäftsführer von GFS Developments. "Wir sind mit unserem Wissen und unserem Netzwerk im Herzen Europas angekommen. Wir erleichtern es unseren Kunden, von Dubais bemerkenswerter Investitionslandschaft zu profitieren."

Die beim Auftakt-Event vorgestellten aktuellen Zahlen verdeutlichen den anhaltenden Aufwärtstrend des Immobiliensektors in Dubai. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 erreichte das Gesamttransaktionsvolumen 431 Milliarden Dirham, was einem Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen neuen Rekord für den Markt darstellt. Die Anzahl der Anleger stieg auf 1,3 Millionen, darunter 59.000 neue Anleger, was einem Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Collings erklärt: "Die Attraktivität Dubais als globaler Investitionsstandort wird durch die fehlende Einkommenssteuer, den Schutz von Investoren durch Eigentumsrechte und ein international wettbewerbsfähiges Geschäftsumfeld untermauert. Dies ermöglicht eine anhaltende Nachfrage sowohl nach hochwertigen als auch nach erschwinglichen Wohnungen, die durch eine erstklassige Infrastruktur, transparente rechtliche Rahmenbedingungen und ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum zusätzlich gestützt wird."

Die auf dem Event vorgestellten Marktdaten zeigten, dass die Einwohnerzahl Dubais 3,8 Millionen überschritten hat, wobei Prognosen einen Anstieg auf über 7,8 Millionen bis zum Jahr 2040 vorhersagen. Die Immobilienpreise verzeichnen weiterhin langfristigen Zuwachs, wobei der durchschnittliche Quadratmeterpreis bis Ende 2024 auf 1.524 AED steigen wird, was einem Anstieg von 88,56 Prozent seit 2009 entspricht. Bemerkenswert ist, dass 61 Prozent der Transaktionen im Januar 2025 Off-Plan-Projekte (im Bau oder vor Baubeginn) betrafen, was das Vertrauen der Investoren in die Entwicklungsprojekte in Dubai unterstreicht.

Die Teilnehmer des Events erfuhren, dass erstklassige Stadtteile wie Jumeirah Village Circle und Dubai Hills Mietrenditen von 7 bis 10 Prozent für Wohnungen erzielen, und das bei marktführenden Renditen und hoher Liquidität. Unterdessen steigt die Nachfrage nach Villen weiter an, insbesondere bei Familien und Auswanderern, unterstützt durch ein hochwertiges Bildungs- und Gesundheitswesen sowie eine stabile, an den Dollar gekoppelte Landeswährung.

Abschließend bemerkte Collings: "Da für 2025 ein robustes Wirtschaftswachstum von 3,7 Prozent prognostiziert wird und Dubai seine Position als Top-Destination für vermögende Privatpersonen beibehält, können Investoren im Zuge der fortschreitenden Transformation der Stadt noch mehr Möglichkeiten erwarten."

Bitte besuchen Sie die Website von GFS Developments, um mehr über die Projekte und Investitionsangebote des Unternehmens zu erfahren.

Über GFS Developments

GFS Developments ist ein international tätiger Immobilienentwickler, der sich der Realisierung von repräsentativen, nachhaltigen Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekten verschrieben hat. Mit Hauptsitz in Dubai und über 25 Jahren Branchenexpertise verfügt GFS Developments über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der termingerechten Fertigstellung von Projekten und Innovationen in seinem gesamten Portfolio, das sich über die Vereinigten Arabischen Emirate, das Vereinigte Königreich, Saudi-Arabien, Südafrika, die Vereinigten Staaten, Kanada, Oman, Frankreich, Deutschland und die Türkei erstreckt. Das Unternehmen hat mehrere Branchenauszeichnungen erhalten, darunter die Finance World UAE Realty Awards und die Auszeichnung als bester mittelständischer Bauträger beim Dubai Property Forum.

