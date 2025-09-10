Der AKTIONÄR-Tipp Nio war in letzter Zeit nicht zu bremsen - so schien es zumindest: 52,8 Prozent Gewinn in nur acht Wochen. Zusätzlich hat Nio gerade seinen besten Monat aller Zeiten erlebt. Der chinesische E-Auto-Hersteller hat im August mit 31.305 ausgelieferten Fahrzeugen einen neuen Rekord aufgestellt. Doch zum US-Handelsstart fällt die Aktie heute um rund zehn Prozent. Die Meldung einer Kapitalerhöhung verschreckt Anleger.Nio gab heute bekannt, über 180 Millionen neue Aktien im Gesamtwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär