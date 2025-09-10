Oracle sorgt heute nur für das Sahnehäubchen: Palantir steigt und steigt und nähert sich wieder dem erst kürzlich erreichten Allzeithoch. Innerhalb eines Jahres ist die Aktie um mehr als 350 Prozent nach oben geschossen. Darüber dürfte sich derzeit unter anderem Tech-Investorin Cathie Wood mit ihrem ARK-Team besonders freuen.Ihre 4,08 Millionen Palantir-Papiere, die Wood im Endeffekt über Monate weitgehend unverändert gehalten hat, sind inzwischen mehr als 600 Millionen Dollar wert - ein Plus von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär