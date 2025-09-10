Die Aktie des US-Speicherchip-Spezialisten Micron zieht kräftig an. Rückenwind kommt von Apples neuem iPhone 17 mit größerem Arbeitsspeicher, das die Nachfrage nach DRAM und NAND stützt. Dazu liefert der Chart ein starkes Kaufsignal - AKTIONÄR-Leser liegen nach nur einer Woche schon zweistellig vorn.Micron Technology profitiert gleich von mehreren positiven Entwicklungen. Zum einen rüstet Apple die neuen iPhone-17-Modelle Air, Pro und Pro Max mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher aus - ein Plus von 50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
