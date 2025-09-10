Im freundlichen Marktumfeld am Mittwoch zählt der Turbinenbauer Nordex zu den stärksten Werten an der deutschen Börse. Nach der jüngsten Konsolidierung profitiert der MDAX-Konzern neben der bullishen Stimmung am Gesamtmarkt auch von einem neuen Auftrag, der am Vormittag bekannt gegeben wurde.Die österreichische KELAG Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft hat sieben Turbinen des Typs N163/6.X mit einem Volumen von insgesamt 47,6 Megawatt bei Nordex bestellt. Für den Windpark Lavamünd im südlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
