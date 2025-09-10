© Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Michael NagleJPMorgan warnt vor einer Korrektur am US-Aktienmarkt. Kurzfristig könnte der S&P 500 um bis zu acht Prozent fallen. Doch mittelfristig winken neue Höhen.JPMorgan-Stratege Dubravko Lakos-Bujas warnt vor einem kurzen Dämpfer an der Wall Street: Nach dem Rekordstand von über 6.500 Punkten könne der S&P 500 um 5 bis 8 Prozent bis in den Bereich 6.200 bis 6.000 Punkte zurückfallen. Auslöser könnte bereits der US-Verbraucherpreisindex (CPI) am Donnerstag sein. "Nach einer der stärksten Rallyes seit Jahrzehnten empfehlen wir kurzfristig Vorsicht, da der Markt aggressive Zinssenkungen einpreist, während gleichzeitig ein Anstieg der Inflationszahlen erwartet wird, die Positionierung der Anleger hoch …Den vollständigen Artikel lesen ...
