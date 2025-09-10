PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der jüngste Erholungsversuch des EuroStoxx 50 hat am Mittwoch gestockt. Der Eurozone-Leitindex sank bis zum Handelsende um 0,14 Prozent auf 5.361,47 Punkte. Positive Inflationssignale aus den USA lieferten keinen Rückenwind.

So waren die Erzeugerpreise zuletzt weniger gestiegen als erwartet. Damit steht einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September nichts mehr im Wege. Mittlerweile erwarten einige Experten angesichts vermehrter Schwächesignale der US-Wirtschaft auch schon eine Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte, statt um 0,25 Prozentpunkte. Gleichzeitig haben jüngst aber auch Sorgen um den Zustand der US-Wirtschaft zugenommen.

Außerhalb des Euro-Raums fiel der Schweizer SMI um gut ein halbes Prozent auf 12.217,46 Punkte und der britische FTSE 100 büßte 0,19 Prozent auf 9.225,39 Zähler ein./mis/nas

EU0009658145, FR0003500008, CH0009980894, GB0001383545