Die neuen KI-gestützten Lösungen des Unternehmens ermöglichen es Versicherungsträgern, die Betriebsabläufe zu verbessern, Innovation zu fördern und die Kundenerfahrung zu optimieren

Bei seiner Ex celerate-Konferenz 2025 kündigte Earnix, führender Anbieter im Bereich dynamische KI für die Versicherungsbranche, eine neue Lösungssuite an, die Versicherern dabei helfen soll, das volle Potenzial von KI zu nutzen. Diese speziell für die Versicherungsbranche entwickelten Technologien beschleunigen die Entscheidungsfindung und verbessern personalisierte Kundenerfahrungen bei gleichzeitiger Sicherstellung der Compliance in einem komplexen regulatorischen Umfeld.

Versicherer profitieren mit diesen Funktionen für intelligente Entscheidungen von einer intelligenteren, datengestützten Entscheidungsfindung im großen Maßstab. Die Plattform bietet Echtzeiteinblicke und personalisierte Angebote bei kürzerer Markteinführungszeit. Gleichzeitig wird die solide Handhabung automatisierter Entscheidungen aufrechterhalten. Den Kunden bietet das folgende Vorteile:

Höhere Rentabilität und verbessertes Risikomanagement

Stärkere regulatorische Compliance und Governance

Gesteigerte Kundenzufriedenheit durch personalisierte Interaktion

Wettbewerbsfähigere Positionierung in einem sich schnell ändernden Umfeld

Die einheitliche, intelligente No-Code-/Low-Code-Entscheidungsfindungsplattform ermöglicht Unternehmensanwendern schnelle Innovation, ohne auf IT-Teams angewiesen zu sein. Versicherer können sich rasch an Marktveränderungen anpassen, neue Produkte schneller einführen und Preisfindungsstrategien zuversichtlich optimieren. Durch nahtlose Datenintegration, integrierte Compliance und Erklärbarkeit sowie "Out-of-the-Box"-Anbindung an Kernsysteme und Interaktionskanäle wird sichergestellt, dass Versicherer auch unter stark regulierten Bedingungen wirtschaftlich arbeiten können.

Intelligente Entscheidungsfindung

Die intelligente Entscheidungsfindungsplattform von Earnix stützt sich auf die robusten Daten und dynamischen KI-Funktionen des Unternehmens. Prädiktive, generative und agentengesteuerte KI-Funktionen werden mit geregelten Arbeitsabläufen kombiniert, damit Teams schnell und sicher agieren und innovative Produkte lancieren können, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Compliance oder Kontrolle einzugehen.

Verbesserungen an intelligenten Entscheidungsfindungslösungen, die heute bekannt gegeben wurden:

AI Studio von Earnix: AI Studio von Earnix ist eine eigens entwickelte intelligente Entscheidungsfindungslösung für die Versicherungsbranche. Mit ihr können Versicherungsträger agentengesteuerte KI nahtlos erstellen, verwalten und in Entscheidungsfindungsabläufen bereitstellen. Unterstützt wird dies durch eine intuitive No-Code-/Low-Code-Umgebung und einen Katalog, der Versionierung, Autorisierung und Kontrolle regelt. Eingebettete Funktionen sorgen dafür, dass die festgelegten Richtlinien eingehalten werden, und integrierte Testfunktionen prüfen vor der Bereitstellung die Zuverlässigkeit. Durch diese Schutzmaßnahmen können Versicherer bedenkenlos Agents in ihre Abläufe integrieren, um Governance, Transparenz und Vertrauen im großen Maßstab sicherzustellen.

Elevate Data ist eine einheitliche, geregelte Datenschicht für dynamische KI, die auf die steigende Datenkomplexität reagiert. Sie bietet eine nahtlose Integration mit großen Data-Lake-Anbietern, darunter AWS, Snowflake und Databricks, und KI-gestützte ETL-Funktionen (Extrahieren, Transformieren, Laden). Sie ermöglicht es Versicherungsträgern, große Mengen an proprietären Daten und Daten Dritter aufzunehmen, zu transformieren und zu verwalten, um Modelle besser entwickeln und Entscheidungen schneller, besser informiert sowie unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben und der operativen Anforderungen treffen zu können. Kundeninteraktionsfunktionen: Die Kundeninteraktionsplattform von Earnix nutzt fortschrittliche KI, um Interaktionen mit Kunden durch personalisierte Empfehlungen für Agents und digitale Kanäle zu optimieren. Die Lösung interagiert mit vertikalen Lösungen, die bei der Entscheidungsfindung zum Einsatz kommen, um Vertriebs- und Serviceteams Kontextinformationen zu geben, mit denen sie die Kundenerfahrung verbessern, die Kundengewinnung beschleunigen und das Umsatzwachstum steigern können.

"Die Versicherungsbranche entwickelt sich in rasantem Tempo. Sich verändernde Risiken, Regulierungsdruck und der Bedarf an stärker personalisierten Dienstleistungen erfordern, dass Versicherungsträger die nächsten Entwicklungen antizipieren und fördern", sagte Robin Gilthorpe, CEO bei Earnix. "Unsere intelligente Entscheidungsfindungsplattform wurde eigens dafür entwickelt. Sie vereint die Leistungsstärke prädiktiver, generativer und agentengesteuerter KI, unterstützt durch robust Governance, und versetzt Kunden in die Lage, in allen von ihnen bedienten Märkten eine außergewöhnliche Wertschöpfung zu bieten."

"Das Potenzial der KI in der Versicherungsbranche trifft auch auf Herausforderungen Governance, Compliance und Vertrauen sind in unserer Branche unverzichtbar", sagte Be'eri Mart, Chief Product Officer bei Earnix. "Mit unseren KI-Funktionen können Träger agentengesteuerte KI nahtlos in Entscheidungsabläufen operationalisieren und gleichzeitig versicherungsspezifische Richtlinien integrieren, die für Zuverlässigkeit sorgen. Diese Kombination ermöglicht eine verantwortungsvolle Skalierung der Innovation und macht Versicherungsvertretung, Preisfindung und mehr zu transparenten, agilen und zukunftssicheren Operationen."

"Versicherer sehen sich heute zunehmend unter Druck, ihre Abläufe zu modernisieren und gleichzeitig das volle Potenzial ihrer Investitionen in Daten und Analysen zu nutzen. Lösungen wie die von Earnix können Versicherern dabei helfen, fortschrittliche KI und Automatisierung direkt in Kernprozesse zu integrieren. Dadurch können Organisationen schneller innovieren, die Risikobewertung verbessern und deutlich flexibler auf sich ändernde Marktanforderungen reagieren", erklärte Keith Raymond, Principal Analyst bei Celent. "Diese Fortschritte fördern nicht nur die operative Effizienz, sie bilden auch die Grundlage für stärker personalisierte und reibungslosere Kundenerfahrungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette."

