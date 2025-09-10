Mit dem B05 hat Leapmotor auf der IAA einen attraktiven Elektro-Kompaktwagen vorgestellt. Das in München ausgestellte Fahrzeug überrascht aber mit einem Detail - den komplett abgeklebten Scheiben. Was es damit auf sich hat. Der B05 dürfte in Europa ein interessantes Auto werden - ein klassischer Kompaktwagen im C-Segment, 4,43 Meter lang, sportlich designt und vermutlich sehr preiswert. Viele Daten hat der chinesische Stellantis-Partner zwar noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
