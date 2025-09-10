© Foto: AdobeStockWährend die Rallye bei Gold und Silber bereits seit geraumer Zeit auf Hochtouren läuft, scheint bei Kupfer die Luft raus zu sein. So scheint es zumindest. Das könnte sich aber jederzeit ändern.Kupfer - Der nächste Rallyekandidat? Die Goldpreisrallye weist mittlerweile epische Züge auf. Die 4.000 US-Dollar rücken als Ziel immer näher. Silber gelang es, die 40 US-Dollar nachhaltig zu überspringen. Weitere Preissteigerungen auf 43 US-Dollar und 50 US-Dollar sollten nun nicht überraschen. Um Kupfer ist es hingegen ruhig geworden. Nach Trumps Zollkapriolen und den damit einhergehenden Preisverwerfungen beruhigten sich die Gemüter. Der Kupferpreis dümpelte im Bereich von 4,4 US-Dollar / lb. Eine …Den vollständigen Artikel lesen ...
