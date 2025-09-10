AIR präsentiert auf der InterTabac 2025 ein umfangreiches Inhalationsportfolio

90% der Shisha-Unternehmen erwarten in den kommenden beiden Jahren steigende Nachfrage

AIR's Portfolio umfasst das weltweit führende Al Fakher, innovative Nikotinbeutel, bahnbrechende Vaping-Technologien sowie OOKA Pro für Veranstaltungsstätten

Advanced Inhalation Rituals (AIR), das weltweit führende Unternehmen für soziale Inhalation, wird auf der InterTabac vom 18. bis 20. September 2025 ein umfassendes Produktportfolio zeigen. Die Messe für Tabakprodukte und Raucherzubehör findet in Deutschland in Dortmund statt.

Die Besucher der InterTabac erwarten Produkte von Al Fakher, der weltweit führenden Shisha-Marke, sowie OOKA, AIR's revolutionäres kohlefreies Shisha-Gerät und sie können sich davon überzeugen, wie AIR die Zukunft des Shisha prägt. Die Besucher können Aromen ausprobieren, neue bahnbrechende Technologien erkunden und entdecken, inwieweit das vielfältige Portfolio neue Möglichkeiten für Lounges, Einzelhändler und den Vertrieb schafft.

Der Shisha-Markt wächst nicht nur, sondern er entwickelt sich schnell. AIR's Nachforschungen zufolge erwarten neun von zehn (90 %) Unternehmen eine ansteigende Nachfrage nach Shisha in den kommenden beiden Jahren. Das stärkste Wachstum wird für die Vereinigten Arabischen Emirate, die USA, Spanien und Deutschland erwartet.

AIR hat eine Umfrage unter 400 Gastgewerben in Spanien, Deutschland, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt. Diese zeigt, dass die Erwartungen der Verbraucher sich schnell wandeln. Der Fokus liegt auf Gesundheit, Nachhaltigkeit und Premiumerfahrungen:

87 % sehen für die Auswahl von Shisha-Lösungen Nachhaltigkeit und Sauberkeit als wesentlich an

32 % glauben, dass kohlenfreie Shisha die Luftqualität und das Wohlbefinden der Kunden verbessert

29 % sind der Meinung, dass kohlenfreie Shisha ihr Ansehen bei umweltbewussten Gästen stärkt.

27 % glauben, dass sie so mehr gesundheitsbewusste Kunden anziehen.

Infolgedessen hat AIR ein Portfolio zusammengestellt, dass diese sich ändernde Nachfrage der Kunden berücksichtigt. Auf der InterTabac 2025 wird das Unternehmen sein umfangreiches Angebot vorstellen. Dazu gehören:

Al Fakher Weltweit die #1 Shisha-Marke Bekannte Kollektion: Global beliebte Klassiker mit nachweislichem Erfolg auf allen Märkten Mischungen: Mischungen mit einer Geschmacksrichtung, gemacht für endlosen Genuss Kunstvolle Mischungen: Mehrschichtige, raffiniert von Al Fakher Meistern zusammengestellte Profile Eine aufregende Zusammenarbeit mit einer internationalen prominenten Persönlichkeit, die mutige Mischungen präsentiert

Al Fakher Nikotinbeutel Tabakfrei, diskret und mit bekannten Shisha-Aromen angereichert. Verfügbar in Stärken von 6 mg, 10 mg und 15 mg. Besucher der InterTabac können diese kennenlernen

Crown Switch von Al Fakher Ein wiederaufladbares Pod System mit austauschbaren, Einweg-Pods, betrieben von Quantum Vape Technology für Sitzungen mit viel Genuss

OOKA Pro Revolutionäre, kohlenfreie Shisha-Geräte für Veranstaltungsstätten, mit bis zu acht Sitzungen bei einer einzigen Ladung und zahlreichen Aromen



Stuart Brazier, CEO von AIR kommentierte: "Die InterTabac ist die perfekte Bühne, um zu zeigen, wie weit AIR in den vergangenen beiden Jahren gekommen ist. Mit unserem Portfolio zeigen wir, was Shisha heute ausmacht. Wir bleiben verwurzelt in den Ursprüngen der Shisha, aber wir legen auch Wert auf Innovation und geben Verbrauchern und Unternehmen was sie im Hinblick auf Gesundheit, Komfort, Nutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit erwarten.

"Während die Nachfrage nach Shisha global wächst, sind wir stolz darauf, die Zukunft für die kommende Genration zu prägen. Wir sind bemüht, unseren Partnern dabei zu helfen, saubere, smarte und nachhaltigere Lösungen zu schaffen, die reales Wachstum erzeugen."

AIR ist branchenführend und transformiert die Zukunft des Shisha. Das Unternehmen unterhält Einrichtungen für Forschung, Design und Entwicklung in Dubai sowie Produktionsstätten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Polen. Zu den Kunden zählen Lounges, Einzelhändler und Vertriebe weltweit.

Besucher von AIR auf der InterTabac (G10 und G06, Halle 8) können das umfangreiche Portfolio aus erster Hand kennenlernen, Aromen von Al Fakher und OOKA ausprobieren und von exklusiven Angeboten an den Handel profitieren.

Die InterTabac ist die weltweit führende Messe für Tabakprodukte und Raucherzubehör. 2024 nahmen 14.500 Besucher teil. 2025 findet die Veranstaltung vom 18. bis 20. September in Dortmund statt. Weitere Informationen finden sie hier: https://www.intertabac.de/en/.

Über die Forschung

400 Unternehmenseigentümer (18+ Jahre) aus dem Gastgewerbe, die Shisha in Spanien, Deutschland, den USA und UAE verkaufen zwischen dem 19.02.2025 24.02.2025 durch Censuswide.

Censuswide befolgt die Regeln der Market Research Society und den MRS Code of Conduct sowie die EOMAR Prinzipien. Censuswide ist auch Mitglied des British Polling Council.

Über AIR

AIR ist Marktführer im $19 Milliarden globalen Shisha-Markt. Das Unternehmen bietet hervorragende physische, emotionale und mentale Erfahrungen durch Inhalation.

AIR mit Hauptsitz in Dubai wurde 1999 gegründet. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Europa, Nordamerika, Indien und Afrika aktiv. AIR hält 47 des Shisha-Markts dort, wo sie aktiv sind, und ist führend in einem Markt, der den Prognosen zufolge bis 2026 auf $22 Milliarden wachsen wird. Zum Portfolio gehören unter anderem Al Fakher, die weltweit führende Shisha-Marke; Hookah-Shisha.com, weltweit die beliebteste eCommerce-Plattform für Hookahs und Shisha und OOKA, das weltweit erste kohlenfreie Shisha-Gerät. AIR's wissenschaftliches Programm, das in Zusammenarbeit mit unabhängigen, akkreditierten Laboren durchgeführt wird, ermöglicht die Entwicklung von innovativen Produkten, die alte Traditionen mit modernster Technologie verbinden. So können Millionen Menschen auf der ganzen Welt ohne Reue genießen.

