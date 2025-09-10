Dublin, 10 September 2025 (ots/PRNewswire) -Holafly, der weltweit führende Anbieter von eSIM-Technologie, hat eine neue Welle von Partnerschaften mit zukunftsorientierten Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Transport, Einzelhandel, Technik und Nachhaltigkeit bekannt gegeben. Von Sanitas und Scania bis hin zu CAF, Sacyr, Sika und Llaollao wenden sich Unternehmen an Holafly for Business, um ihre Teams an mehr als 200 Orten weltweit in Verbindung zu halten.Die Akzeptanz von Holafly for Business umfasst ein bemerkenswertes Spektrum: Eurecat im Bereich Forschung und Innovation, Puma Iberia im Bereich Mode, Aerox und Rotatec im Bereich Technik, Tradebe im Bereich Umweltdienstleistungen, CAF und Zitron im Bereich Infrastruktur und Mobilität sowie führende Gesundheits- und Versicherungsgruppen wie Sanitas. Führende Unternehmen der Branche wie Sika und Persan verlassen sich ebenfalls auf Holafly, um einen unterbrechungsfreien Internetzugang für grenzüberschreitend tätige Teams zu gewährleisten.Holafly for Business ist die Unternehmenslösung von Holafly, die es Unternehmen ermöglicht, eSIMs sofort über eine einzige Plattform zu verteilen und zu aktivieren, wobei die Nutzung in Echtzeit überwacht sowie die Kosten optimiert werden, ohne dass physische SIM-Karten oder komplexe Roaming-Vereinbarungen erforderlich sind.Die Dringlichkeit dieser Veränderung liegt auf der Hand. Laut McKinseys 2025 Enterprise Mobility Report bezeichnen 70 % der europäischen Führungskräfte nahtlose Konnektivität als "kritische Voraussetzung" für die globale Expansion und betriebliche Effizienz. In einem anderen Bericht der Europäischen Reisekommission wird geschätzt, dass den europäischen KMU jährlich über 1 Milliarde Euro an Roamingkosten verloren gehen - eine stille Last, welche die Wettbewerbsfähigkeit untergräbt."Die Globalisierung zwingt Unternehmen, sich mehr denn je zu bewegen, aber es macht keinen Sinn, weiterhin Roaming-Rechnungen zu bezahlen, als wären wir noch im Jahr 2010", sagte Alex Bryszkowski, VP für B2B & Partnerships bei Holafly. "Bei der eSIM-Technologie geht es nicht nur um Einsparungen von bis zu 85 % im Vergleich zum herkömmlichen Roaming, sondern auch darum, die Arbeit zu erleichtern, die digitale Sicherheit zu stärken, die betriebliche Effizienz zu verbessern und sogar Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Unternehmen für Holafly for Business als strategischen Partner."Neben finanziellen Einsparungen unterstützt das eSIM-Modell auch ESG-Ziele. Durch die Abschaffung von Plastik-SIM-Karten, physischem Versand und damit verbundenem Abfall hilft Holafly for Business Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu erfüllen sowie gleichzeitig ihren Teams sichere und skalierbare digitale Lösungen zu bieten.Informationen zu Holafly Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende sowie für Unternehmen und bietet Abdeckung an über 200 Zielorten. Mit einer hervorragenden Bewertung von 4,5/5 auf Trustpilot und mehr als 10 Millionen zufriedenen Nutzern ist Holafly die bevorzugte eSIM für internationale Reisende und Unternehmen geworden. Das unbegrenzte Datenangebot sorgt weltweit für Unbeschwertheit.Abbildung - https://mma.prnewswire.com/media/2761016/Holafly.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2736002/Holafly_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vom-gesundheitswesen-bis-zur-hochgeschwindigkeitsbahn-holafly-for-business-erreicht-jetzt-uber-800-unternehmen-weltweit-302552860.htmlPressekontakt:Marina Marín,marina.m@holafly.com,+34 618472263Original-Content von: Holafly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102535/100934949