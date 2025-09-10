© Foto: Alan Look - ZUMA Press WireUS-Farmer verlieren Milliarden durch Zollstreit mit China. Die Bestellungen von Sojabohnen lösen sich in Luft auf - Hochburgen der Republikaner geraten wirtschaftlich unter Druck.US-Farmer müssen in diesem Herbst herbe Verluste hinnehmen. Eigentlich ist die Zeit zwischen September und Januar die Hochsaison für Sojabohnen-Exporte nach China - doch ausgerechnet jetzt bleiben die Aufträge aus. Das Ergebnis: Milliardenverluste für die amerikanische Landwirtschaft, die auf ihrer Ernte sitzen bleibt. Stattdessen decken sich chinesische Einkäufer aktuell fast ausschließlich bei Brasilien und Argentinien ein. Nach Angaben von Händlern haben chinesische Importeure bereits rund 7,4 Millionen Tonnen …Den vollständigen Artikel lesen ...
