US-Erzeugerpreise sinken im August unerwartet

Der Preisdruck auf Herstellerebene in den USA ist im August schwächer als erwartet gewesen. Wie das Bureau for Labor Statistics (BLS) mitteilte, sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 2,6 (Juli: 3,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert. Zudem wurde der für Juli ursprünglich gemeldete monatliche Anstieg um 0,9 Prozent auf 0,7 Prozent revidiert. Die Kernerzeugerpreise gingen im August auf Monatssicht ebenfalls um 0,1 Prozent zurück. Auch hier war ein monatlicher Anstieg um 0,3 Prozent erwartet worden.

Trump fordert Fed-Chairman Powell zu "großer Zinssenkung" auf

US-Präsident Donald Trump hat Fed-Chairman Jerome Powell zu einer "großen Zinssenkung" aufgefordert. Trump schrieb in seinem sozialen Netzwerk Truthsocial: "Gerade veröffentlicht: Keine Inflation. 'Zu spät' muss den Zins jetzt stark senken. Powell ist eine Katastrophe, er hat keine Ahnung." Die US-Erzeugerpreise sind im August entgegen den Erwartungen nicht gestiegen, sondern gesunken, wie das Bureau of Labor Statistocs am Nachmittag mitteilte. In der nächsten Woche entscheidet die Fed über ihre Zinsen. Fed Funds Futures preisen derzeit eine Zinssenkung um 25 Basispunkte voll ein. Mit einer "großen" Zinssenkung sind normalerweise 50 Basispunkte gemeint.

US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 5. September wider Erwarten ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,939 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,415 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,458 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 0,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 3,795 Millionen gesunken waren.

EU-Kommission will Handelsabkommen mit Israel teilweise aussetzen

Die EU-Kommission will eine teilweise Aussetzung des Handelsabkommens mit Israel vorschlagen. "Wir werden Sanktionen gegen die extremistischen Minister und gegen gewalttätige Siedler vorschlagen, und wir werden auch eine teilweise Aussetzung des Assoziierungsabkommens in handelsbezogenen Angelegenheiten vorschlagen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Krise in Gaza. Die EU werde im Oktober eine sogenannte Palästina-Gebergruppe mit einem speziellen Instrument für den Wiederaufbau des Gazastreifens einrichten. "Was in Gaza geschieht, hat das Gewissen der Welt erschüttert", sagte sie.

EU-Handelsbeauftragter reist nach Indonesien und Indien

Der oberste Handelsbeauftragte der Europäischen Union hat angekündigt, noch in diesem Monat nach Indonesien und Indien zu reisen, um die Handelsgespräche voranzutreiben. Maros Sefvovic sagte, die Kommission dränge auf weitere Abkommen mit Nicht-EU-Ländern, um den Handel des Blocks auszuweiten, seine Lieferketten zu diversifizieren und Unternehmen neue Exportmärkte zu bieten. Anfang dieses Jahres hatten die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und der indonesische Präsident Prabowo Subianto eine politische Einigung über ein sogenanntes umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen erzielt. Die Gespräche darüber sollen im September abgeschlossen werden.

Iran gestattet IAEA Zutritt zu Atomanlagen

Iran hat zugestimmt, der UN-Atomenergiebehörde IAEA Zugang zu seinen wichtigsten Atomanlagen zu gewähren. Dies eröffnet internationalen Inspektoren die Möglichkeit, den durch US-amerikanische und israelische Luftangriffe im Juni verursachten Schaden zu bewerten und Teherans Vorräte an fast waffenfähigem angereichertem Uran zu überprüfen, wie der Chef der Behörde mitteilte. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi und der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hatten die Einigung am späten Dienstag in Kairo nach wochenlangem Hin und Her erzielt. Teheran hatte die Zusammenarbeit mit der Behörde nach den Angriffen auf seine wichtigsten Atomanlagen im Juni ausgesetzt.

Brasilien Verbraucherpreise Aug -0,11% (Juli: +0,26%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Aug +5,13% (Juli: +5,23%)

US/Lagerbestände Großhandel Juli +0,1% (PROG: +0,2%)

