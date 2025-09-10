Taktile, die KI-Entscheidungsplattform für Finanzdienstleistungen, gab heute die Einführung seiner vollständig anpassbaren KI-Agenten bekannt, einer Funktion, die die Kreditvergabe von Finanzinstituten revolutionieren soll.

Seit Jahren sind Kreditvergabeteams durch manuelle Dokumentenprüfungen, verstreute Daten und wachsende Rückstände eingeschränkt. Mit den anpassbaren KI-Agenten von Taktile können KMU-Kreditgeber nun fünfmal mehr Kredite bearbeiten, ohne zusätzliches Personal einzustellen. Dadurch werden Engpässe beseitigt und Kreditprüfer können sich auf hochwertige, strategische Entscheidungen konzentrieren.

"Kreditteams brauchen kein weiteres KI-Tool, das die Komplexität erhöht sie brauchen einen Multiplikator für ihre Arbeitskraft", sagte Maximilian Eber, Mitbegründer und CPTO von Taktile. "Mit den anpassbaren KI-Agenten von Taktile können Teams die sich wiederholenden Aufgaben, die sie überfordern, automatisieren und gleichzeitig die Genauigkeit, Transparenz und menschliche Kontrolle gewährleisten, die im Finanzdienstleistungsbereich erforderlich sind. Was dieses Tool wirklich einzigartig macht, ist, dass diese Agenten keine Einheitslösung sind, sondern vollständig anpassbare Blaupausen. Teams können sie sofort an ihre eigene Strategie anpassen und Updates innerhalb von Minuten bereitstellen, ohne dass sie dafür technische Unterstützung benötigen."

Jeder KI-Agent ist so konzipiert, dass er nahtlos mit menschlichen Underwritern zusammenarbeitet und Fachaufgaben koordiniert, die zuvor stundenlange manuelle Arbeit erforderten, zum Beispiel:

Dokumentenanalyse: Extrahieren wichtiger Datenpunkte aus unstrukturierten Dokumenten und Umwandeln dieser Daten in strukturierte, entscheidungsreife Eingaben.

Extrahieren wichtiger Datenpunkte aus unstrukturierten Dokumenten und Umwandeln dieser Daten in strukturierte, entscheidungsreife Eingaben. Web-Verifizierung: Bestätigen von Unternehmenswebsites, Validieren von Modellen und Aufdecken von Warnsignalen aus dem offenen Web.

Bestätigen von Unternehmenswebsites, Validieren von Modellen und Aufdecken von Warnsignalen aus dem offenen Web. Finanzanalyse: Überprüfung von Abrechnungen, Risikobewertung, Preisvorschläge und Erstellung von gebrauchsfertigen Entscheidungszusammenfassungen.

Im Gegensatz zu generischen KI-Pilotprojekten, die oft vor Erreichen der Produktionsreife ins Stocken geraten, sind die KI-Agenten von Taktile produktionsreif, sofort anpassbar und innerhalb weniger Wochen einsetzbar. Die Teams entscheiden, wie viel automatisiert werden soll und wann Underwriter eingreifen sollen, wobei sie KI-Workflows gegebenenfalls mit regelbasierter Logik kombinieren.

Die Einführung ist auch direkt in den Data Marketplace von Taktile integriert, sodass Institutionen ihre KI-Agenten mit erstklassigen Datenanbietern von Drittanbietern erweitern können. Teams können Änderungen testen, die Auswirkungen auf die Entscheidungsergebnisse sofort sehen und Updates sofort live schalten wodurch die technologischen Engpässe vermieden werden, die die meisten KI-Initiativen verlangsamen.

"Das ist die Zukunft des Underwritings", fügte Eber hinzu. "Automatisiert, genau, anpassbar und vollständig unter Ihrer Kontrolle."

Weitere Informationen finden Sie unter: https://taktile.com/ai-agents-smb-lending

Über Taktile

Taktile ist eine KI-Entscheidungsplattform, die Finanzinstituten dabei hilft, ihre Risikomanagementstrategien über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu automatisieren und zu verbessern. Von der Kundenaufnahme und Kreditvergabe bis hin zur Betrugserkennung und Transaktionsüberwachung ermöglicht Taktile Risikoteams, ihre kritischen Entscheidungsprozesse aufzubauen, zu testen und zu optimieren, ohne auf Ingenieure angewiesen zu sein. Taktile wurde im Quartalsbericht von G2 für Entscheidungsmanagement-Plattformen vier Quartale in Folge als Branchenführer ausgezeichnet und genießt das Vertrauen führender Fintech-Unternehmen, Banken und Versicherungen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und Niederlassungen in Berlin und London. Weitere Informationen finden Sie unter taktile.com oder folgen Sie Taktile auf LinkedIn.

