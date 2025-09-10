Der schwedische Online-Bezahldienst Klarna hat ein fulminantes Börsendebüt in New York hingelegt. Die Aktien starteten am Mittwoch an der NYSE bei 52 US-Dollar - rund 30 Prozent über dem Ausgabepreis von 40 US-Dollar, den das Unternehmen am Vortag festgelegt hatte.Lange haben Anleger darauf gewartet. Diesmal ist der Börsengang von Klarna tatsächlich über die Bühne gegangen. Und der Start ist absolut geglückt. Insgesamt spülte das IPO 1,37 Milliarden US-Dollar in die Kassen von Klarna und den Altaktionären. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
