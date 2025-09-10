© Foto: Richard B. Levine - Sipa USAMeredith Whitney, die 2008 den Finanzcrash vorhersagte, warnt vor einer schweren Belastung der Generation Z und der Millennials. Steigende Kosten, Schulden und wegbrechende Hilfen könnten 2026 zum Problem werden.Meredith Whitney, einst als "Orakel der Wall Street" bekannt, warnt vor einer deutlichen Schwäche bei Generation Z und den Millennials im kommenden Jahr. In der Sendung "Barron's Roundtable" auf Fox Business erklärte Whitney, die mit ihrer frühen Warnung vor der Subprime-Krise 2008 berühmt wurde, diese Gruppen hätten nach der Pandemie zwar die Konsumausgaben gestützt, ihre wirtschaftliche Basis sei inzwischen jedoch brüchig. Höhere Kosten, stagnierende Löhne, unerschwingliche Mieten …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE