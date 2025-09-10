eFUME® wurde von der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde als neues Begasungsverfahren für Lebensmittel zugelassen.

US-amerikanische Landwirte und Rohstoffimporteure können jetzt Methylbromid, einen toxischen, ozonabbauenden Stoff, ersetzen.

Die Gruppe International Treatment Solutions (INTRESO) gibt die Registrierung von eFUME® durch die US-amerikanische Umweltschutzbehörde (EPA) bekannt. Die Registrierung ist ein wichtiger Meilenstein für den US-amerikanischen Landwirtschaftssektor beim Schutz der Lieferketten und der biologischen Sicherheit.

eFUME® ist eine schnell wirkende, sichere und wirksame Lösung zum Schutz von Erzeugnissen nach der Ernte, verpackten und gelagerten Lebensmitteln und Verarbeitungsmaschinen. Sein Wirkstoff Ethylmethanoat ist eine natürlich vorkommende Substanz, die sich für die Begasung verschiedenster Obst- und Gemüsesorten, Getreide und Schnittblumen eignet. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) stuft ihn als sicher für die menschliche Gesundheit ein. Dennoch werden Schädlinge schnell und wirksam eliminiert, in der Regel innerhalb von einer bis 24 Stunden. Die Substanz erfordert keine Nutzungsverzichtperiode und ermöglicht einen schnelleren Versand.

eFUME® ist vielseitig einsetzbar und eignet sich als Insektizid für gelagerte Produkte und zur Bekämpfung von Schädlingen an frischen Erzeugnissen, Milben, Quarantäneschädlingen und zur Insektenbekämpfung im Haushalt. Es wurde bereits in Australien und Neuseeland, zwei führenden globalen Agrarexporteuren, registriert und wird dort weithin eingesetzt. Die Liste der regulatorischen Genehmigungen für eFUME® wird angesichts der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen zur Schädlingsbekämpfung schnell länger.

Besonders bedeutend ist, dass eFUME® ein direkter, kostengünstiger hundertprozentiger Ersatz für Methylbromid ist, einen ozonabbauenden Stoff, dessen Verwendung durch das Montrealer Protokoll von 1987 über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, untersagt wurde. Aufgrund seiner Klassifikation als ozonabbauender Stoff verpflichteten sich die USA und andere Länder im Jahr 2005, die Produktion und die Nutzung von Methylbromid auslaufen zu lassen.

Die Registrierung einer sinnvollen Alternative ist daher ein wichtiger Schritt der US-Behörden, der es Lebensmittelherstellern, Begasungsunternehmen und Unternehmen der landwirtschaftlichen Lieferkette ermöglicht, ein kostengünstiges, sicheres und äußerst wirksames Produkt einzusetzen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Dadurch wird die Integrität US-amerikanischer Ökosysteme geschützt und sichergestellt, dass Landwirte, Lebensmittelhersteller und Importeure in den USA ihre Erzeugnisse in der gesamten Lieferkette schädlingsfrei halten können.

Im Hinblick auf die Neuigkeiten sagte Kade McConville, Executive Director von INTRESO:

"Ich begrüße die Zulassung von eFUME® durch die EPA nach jahrelangen strengen Bewertungen der Sicherheit und Wirksamkeit entsprechend den höchsten modernen Standards. Diese Entscheidung ist ein wichtiger Schritt für den US-amerikanischen Agrarsektor, und die Branche ist begeistert über die wirksame, nachhaltige Alternative zu Methylbromid. Diese Registrierung zeigt auch die zunehmenden Forderungen von Regulierungsbehörden und der Lieferkette nach innovativen Lösungen, die die Wirksamkeit steigern und globalen umweltpolitischen Prioritäten entsprechen."

Shannon Sked von Western Fumigation sagte: "Ich freue mich, dass die EPA eFUME® für die kommerzielle Verwendung in den USA zugelassen hat. Der Agrarsektor war zu lange dazu gezwungen, gängige Produkte zu verwenden. Mit eFUME® kann das US-Landwirtschaftsministerium nun eine umweltfreundlichere Alternative implementieren. Ich bin stolz, eFUME® in unser Betriebsmodell integrieren zu können, um die inländische Landwirtschaft weiterhin vor der Einführung schädlicher invasiver Arten zu schützen und gleichzeitig die Verfügbarkeit nahrhafter Lebensmittel für amerikanische Familien sicherstellen zu können."

Über INTRESO

Die INTRESO-Gruppe ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung umweltverträglicher Behandlungslösungen für den Agrarsektor. Das Unternehmen bietet globale Expertise in den Bereichen Produktvermarktung, Produktregistrierung und Marktentwicklung und hilft auf diese Weise Herstellern, Zulieferern, Händlern und Kunden, neue Technologien auf den Markt zu bringen. Sein Sortiment an fortschrittlichen Begasungsmitteln und Bioziden EDN®, BLUEFUME® und eFUME® setzt Maßstäbe für nachhaltige Alternativen zu herkömmlichen Verfahren. Durch die Verknüpfung von Innovation mit regulatorischer Zulassung und Markteinführung ermöglicht INTRESO die Implementierung sicherer, wirksamer und zukunftsorientierter Lösungen in globalen Lieferketten.

Über eFUME®

eFUME® (Wirkstoff: Ethylmethanoat) wird von INTRESO hergestellt und bietet eine sichere, rückstandsfreie Möglichkeit, Ihre Erzeugnisse nach der Ernte sowie verpackte und gelagerte Lebensmittel und Verarbeitungsmaschinen zu schützen. Sein Wirkstoff Ethylmethanoat ist eine natürlich vorkommende, rückstandsfreie Substanz ohne ozonabbauendes Potenzial.

Ethylmethanoat wird von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) allgemein als sicher anerkannt (GRAS). Es weist eine geringe Säugertoxizität auf, eliminiert jedoch rasch Schadinsekten. Es ist in verschiedenen Ländern zur Kontrolle von Schadinsekten an Produkten nach der Ernte zugelassen.

eFUME® wurde für einen breiten Anwendungsbereich entwickelt, von der Begasung nach der Ernte im Haushalt bis hin zur Entwesung von Maschinen. Es kann an verschiedensten Obst- und Gemüsesorten, Getreide und Schnittblumen eingesetzt werden, und die Liste der regulatorischen Zulassungen wächst schnell.

eFUME® wurde auch vom australischen Department of Agriculture, Forestry, and Fisheries (DAFF) und dem neuseeländischen Ministry of Primary Industries (NZMPI) zur Bekämpfung der marmorierten Baumwanze zugelassen.

Referenzen

