WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen hat nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk von den europäischen Verbündeten konkrete Hilfsangebote zur Luftverteidigung erhalten. Tusk schrieb auf dem Portal X, er habe mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem britischen Premier Keir Starmer, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte gesprochen.

Nach dem Eindringen russischer Kampfdrohnen in den polnischen Luftraum habe es mehr als nur Solidaritätsbekundungen gegeben, erklärte Tusk. Er nannte aber keine Details zu der angebotenen Unterstützung. Erstmals in mehr als dreieinhalb Jahren des russischen Angriffskrieges hatten die polnische Luftwaffe und in Polen stationierte Nato-Kräfte russische Drohnen abgeschossen.

Präsident Nawrocki telefoniert mit Trump



In dem Bemühen, internationale Unterstützung zu mobilisieren, telefonierte der polnische Staatschef Karol Nawrocki mit US-Präsident Donald Trump, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. Für Donnerstagnachmittag berief Nawrocki den polnischen Rat für nationale Sicherheit ein./fko/DP/nas