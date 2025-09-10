© Foto: UnsplashDer E-Auto-Konzern NIO startet eine große Aktienemission. Analysten sehen Chancen trotz bevorstehender Verwässerung: NIO stärke damit seine finanzielle Basis.Der chinesische Elektroautohersteller NIO hat den Start einer großen Kapitalmaßnahme bekanntgegeben. Das Unternehmen plant, bis zu 181,8 Millionen neue Stammaktien der Klasse A auszugeben. Diese Emission soll sowohl über American Depositary Shares (ADS), die jeweils eine Stammaktie repräsentieren, als auch über den direkten Verkauf von Aktien erfolgen. Die genaue Aufteilung zwischen beiden Varianten richtet sich nach der Nachfrage der Investoren. Den beteiligten Banken will NIO zudem eine 30-tägige Option einräumen, weitere rund 27,3 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE