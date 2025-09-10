ProAmpac, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaften, gibt stolz bekannt, dass sein Produkt ButterFresh Parchment das OK compost HOME-Zertifikat des TÜV AUSTRIA erhalten hat.

ButterFresh Parchment ist eine wachsfreie, PFAS-freie Butterverpackung, die für die Kompostierbarkeit entwickelt wurde, ohne dabei die Leistung und Verarbeitbarkeit während des Verpackungsprozesses zu beeinträchtigen. Dieses Pergament schützt Butter, Margarine und andere feste Produkte auf Ölbasis durch seine hervorragende Fettbeständigkeit und seine ausgezeichneten Falteigenschaften, wodurch die Frische erhalten bleibt und der Kontakt mit Luft reduziert wird.

"Die Verleihung des OK compost HOME-Zertifikats durch den TÜV AUSTRIA unterstreicht unser Engagement für Verpackungslösungen, die Leistung, Prozesseffizienz und Umweltverantwortung vereinen", so Ray Recchia, Global Innovation Manager für nachhaltige Papierverpackungen bei ProAmpac. "ButterFresh Parchment zeigt, wie wir PFAS-freie Technologien auf Faserbasis anbieten können, die der wachsenden Nachfrage nach kompostierbaren Verpackungen für den Hausgebrauch gerecht werden."

Mit Innovationen wie ButterFresh Parchment treibt ProAmpac die Weiterentwicklung in der Kategorie Milchprodukte und darüber hinaus kontinuierlich voran. Weitere Informationen zu den nachhaltigen Lösungen von ProAmpac erhalten Sie unter Marketing@ProAmpac.com oder auf ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. ProAmpacs Ansatz zur Nachhaltigkeit ProActive Sustainability bietet innovative, nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Die in Cincinnati ansässige ProAmpac gehört Pritzker Private Capital zusammen mit dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Bereichen Industrieprodukte und Dienstleistungen innehaben. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, große Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Investitionshorizont sowie eine auf alle Interessengruppen zugeschnittene Ausrichtung. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist der ideale Partner für Unternehmer und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital gehört zu den Unterzeichnern der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter PPCPartners.com.

