Die Tech-Branche feiert heute eine Aktie nach der anderen. Doch nicht bei dieser Titel. Der US-Konzern hat die Erwartungen der Analysten klar verfehlt - sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Auch der Ausblick konnte nicht überzeugen. Anleger schickten die Aktie in den Keller. Zeitweise rauschte das Papier am Mittwoch um 35 Prozent in den Keller.Von der Feierlaune der Tech-Aktien ist bei einem Branchentitel heute so gar nichts zu spüren: Synopsis. Für das zum 31. Juli beendete Quartal meldete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär