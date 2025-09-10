© Foto: Matej Kastelic - Zoonar.com/Matej KastelicAktive Fonds sind für einige Anleger eine Alternative zu ETFs - wenn Manager ihre Benchmark schlagen. Ein Ranking von DasInvestment zeigt jetzt, welche Fonds in den vergangenen 10 Jahren die höchsten Renditen erzielten.Laut einer aktuellen Auswertung des Fachmagazins DasInvestment sind Fonds mit Fokus auf Technologie sowie Edelmetalle die Performance-stärksten aktiven Fonds der letzten zehn Jahre. Berücksichtigt wurden ausschließlich Fonds, die seit mindestens zehn Jahren am Markt sind, aktiv gemanagt werden und keine währungsgesicherten Anteilsklassen enthalten. Das Ergebnis: Die besten aktiven Fonds über zehn Jahre (Stand 10.09.2025) 1.) Bakersteel Global Funds Sicav - Precious …Den vollständigen Artikel lesen ...
