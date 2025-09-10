Die Kapitalbeschaffung entspricht einer Steigerung von 35 gegenüber Fund VIII und erhöht das AUM von Veritas auf über 54 Mrd. US-Dollar

Das Unternehmen setzt seine Mission fort, Technologie und staatlich ausgerichtete Unternehmen zu transformieren

Veritas Capital ("Veritas"), ein führender Investor an der Schnittstelle zwischen Technologie und Regierung, gab heute den finalen Abschluss des Veritas Capital Fund IX ("Fund IX") mit einem Gesamtkapital von 14,4 Mrd. US-Dollar bekannt. Fund IX war deutlich überzeichnet, und die Nachfrage überstieg den Hard Cap und das ursprüngliche Ziel von 13 Mrd. US-Dollar. Die Kapitalbeschaffung entspricht einer Steigerung von 35 gegenüber Fund VIII, der 2022 mit 10,7 Mrd. US-Dollar abgeschlossen wurde. Mit dem Abschluss von Fund IX verwaltet Veritas nun ein Vermögen von mehr als 54 Mrd. US-Dollar in seinen verschiedenen Strategien und stärkt damit seine Position als führender Investor mit Ausrichtung auf Technologie.

"Der Fund IX ist ein wichtiger Schritt nach vorne für Veritas, und ich bin stolz auf unser Team und die langjährigen Partnerschaften, die diesen Meilenstein ermöglicht haben", erklärt Ramzi Musallam, Chief Executive Officer und Managing Partner von Veritas. "Im schwierigsten Fundraising-Umfeld seit langem bedeutet die starke Nachfrage nach Fund IX eine klare Bestätigung unserer Strategie und Plattform. Da Technologie immer mehr die Zukunft der nationalen Sicherheit, die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen und die Entwicklung der Volkswirtschaft insgesamt bestimmt, können wir mit diesem Fonds unseren Einfluss vergrößern, neue Chancen wahrnehmen und Innovationen dort vorantreiben, wo sie am dringendsten benötigt werden."

Fund IX verstärkt den Fokus von Veritas auf unverzichtbare, resiliente Unternehmen in stark regulierten Märkten, die einen fundamentalen Wandel vollziehen. Diese Sektoren erleben ein anhaltendes Wachstum, da Software, Daten und KI die Funktionsweise von Gesellschaften grundlegend verändern. Die Plattform von Veritas baut auf fundierten Branchenkenntnissen, geistigem Eigentum und einem bewährten strategischen Konzept auf und wurde entwickelt, um in komplexen Märkten von globaler Bedeutung Mehrwert zu schaffen.

Die Marktführerschaft und die Ergebnisse von Veritas genießen seit jeher hohes Ansehen, darunter eine Platzierung unter den weltweiten Top 10 durch HEC Paris-Dow Jones in drei aufeinanderfolgenden Jahren sowie die Würdigung als Performance-stärkste Buyout-Firma in den USA durch Preqin im Jahr 2023.

Über Veritas Capital

Veritas ist ein renommierter Technologieinvestor mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 54 Mrd. US-Dollar, mit Fokus auf Unternehmen, die an der Schnittstelle zwischen Technologie und Regierung tätig sind. Das Unternehmen investiert in Anbieter von unternehmenskritischen Produkten, Dienstleistungen und Software, vor allem Technologien und technologiegestützte Lösungen, für staatliche und gewerbliche Kunden weltweit. Veritas verfolgt das Ziel, mit organischen und anorganischen Maßnahmen strategische Veränderungen in den Unternehmen zu bewirken, in die es investiert, um auf diese Weise Mehrwert zu generieren. Die Nutzung von Technologie, um positive Impulse in wichtigen Bereichen wie Gesundheitswesen, Bildung, Energie und nationale Sicherheit zu setzen, ist ein Kernanliegen des Unternehmens. Veritas tritt für den Erhalt nationaler und globaler Vermögenswerte ein und verbessert die Qualität der Gesundheitsversorgung bei gleichzeitiger Senkung der Kosten, fördert Bildungssysteme, beschleunigt die Energiewende und schützt unser Land und unsere Verbündeten. Nähere Informationen unter www.veritascapital.com.

Die hier genannten Auszeichnungen oder Rankings, die Veritas erhalten hat, lassen keinerlei Rückschlüsse auf die Erfahrungen einzelner Anleger mit Veritas oder die zukünftige Wertentwicklung von Veritas-Fonds zu. Solche Rankings und Auszeichnungen sollten nicht als Empfehlung oder Bewertung des Investmentmanagementgeschäfts von Veritas betrachtet werden. Wichtige Hinweise, Haftungsausschlüsse und Details zu den genannten Auszeichnungen oder Rankings finden Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

