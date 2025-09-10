Hamburg (ots) -Drei Deutsche Fernsehpreise gingen 2025 an NDR Produktionen.Maria Furtwängler wurde als "beste Schauspielerin" für den NDR Film "Bis zur Wahrheit" geehrt.Die NDR Sendung "Inas Nacht" mit Ina Müller hat nun ihren dritten Deutschen Fernsehpreis, dieses Mal in der Kategorie "Beste Late-night Comedy".Bernd Hermes wurde gestern bereits in der Kategorie "beste Kamera Information/Dokumentation" mit dem Deutschen Fernsehpreis 2025 für die Doku-Serie "Roncalli - Manege der Macht" ausgezeichnet.NDR Intendant Hendrik Lünenborg:"Die ausgezeichneten Produktionen spiegeln die Vielfalt und Qualität unserer Formate wider: von eindrucksvollen Dramen über spannende Doku-Serien bis hin zu außergewöhnlicher Comedy. Und sie stehen beispielhaft dafür, wie engagiert, mutig und kreativ unsere Kolleginnen und Kollegen gesellschaftlich relevante Themen und Ereignisse aufgreifen und Geschichten erzählen, die die Menschen bewegen, informieren und verbinden."In dem Drama "Bis zur Wahrheit" spielt Maria Furtwängler - die das Drama gemeinsam mit Kerstin Ramcke auch produziert hat - die erfolgreiche Neurochirurgin Martina, die bei einem Familienurlaub völlig aus der Bahn geworfen wird: Nach einer ausgelassenen Strandparty wird Martina vergewaltigt. Sie reist ab und kehrt zurück in ihr bislang so geordnetes Leben. Doch nach dem Urlaub hat sie zunehmend Schwierigkeiten, das Geschehene zu verdrängen und ihr Leben so zu führen, als wäre nichts passiert. Weitere Darsteller*innen sind Margarita Broich, Damian Hardung, Pasquale Aleardi und Uwe Preuss. Regie führte Saralisa Volm, die Redaktion verantwortete Sabine Holtgreve. Für die Vorlage war Lena Fakler in der Kategorie "bestes Buch Fiktion" für den Deutschen Fernsehpreis 2025 nominiert. "Bis zur Wahrheit" ist eine Produktion der Atalante Film und Nordfilm, gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks für die ARD.Die Sendung "Inas Nacht" gibt es seit 2007. Seit Ende Juli läuft die 21. Staffel mit insgesamt zwölf neuen Folgen im Ersten und in der ARD Mediathek - exzellente Unterhaltung mit Talk, Comedy und viel, viel Musik. Bisher begrüßte Ina Müller in ihrer Sendung 431 Gäste und 399 Musikgäste - von Stars wie Sting, Dua Lipa, Liam Gallagher, John Legend und Lana Del Rey bis zu absoluten Neuentdeckungen. Die Late-Night-Talkshow und Moderatorin Ina Müller wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Comedypreis, dem ECHO - und bisher zweimal mit dem Deutschen Fernsehpreis. Die Regie hat Axel Hahne, verantwortliche Redakteurin: Alexandra Wolfslast (NDR), Produzent ist Marcus Foag (beckground TV).Links zu den mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrten Programmen- Bis zur WahrheitARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/film/bis-zur-wahrheit/Y3JpZDovL25kci5kZS81MDQzIGNyaWQ6Ly9uZHIuZGUvNGVhMDM3MjEtY2QwMi00MjRkLWFmZDYtYmJjOGYxNTRjN2JhX2dhbnplU2VuZHVuZw- Inas NachtInfos, u. a. eine Übersicht über alle neuen Sendetermine und Gäste, unter daserste.de/inasnachtARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/sendung/inas-nacht/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLm5kci5kZS8xNDA5Der Deutsche Fernsehpreis wird getragen von ARD, ZDF, RTL, SAT.1, MagentaTV und den Partnern Disney+, Netflix und Prime Video.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6115260