Starke Wachstumsaussichten beim US-Softwarekonzern Oracle haben am Mittwoch die Stimmung im gesamten Tech-Sektor beflügelt. Die Aktie sprang deutlich nach oben und zog im Sog auch andere Branchengrößen wie den KI-Chip-Pionier Nvidia mit.Der marktbreite S&P 500 erreichte dank Oracle ein neues Rekordhoch. In der Spitze ging es um 0.7 Prozent hoch auf 6,555.97. Im weiteren Verlauf ging ihm allerdings die Luft aus. Am Ende stand nur noch ein Plus von 0,3 Prozent auf 6,532.05 Zähler. Weniger gut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
