NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Wachstumsaussichten des US-Softwarekonzerns Oracle haben US-Technologiewerten am Mittwoch zumindest in Teilen Rückenwind verliehen. Für Oracle gab es einen Kurssprung um phasenweise mehr als 40 Prozent, was dem breit gefassten US-Index S&P 500 zu einem weiteren Rekordhoch verhalt.

Zum Handelsschluss stand für den S&P 500 noch ein Plus von 0,30 Prozent auf 6.532,04 Punkte zu Buche. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss mit 23.849,27 Punkten knapp im Plus und nur unweit seiner Bestmarke.

Der weltweit wohl bekannteste Aktienindex, der Dow Jones Industrial, sank um rund ein halbes Prozent auf 45.490,92 Punkte, blieb damit aber auch nahe seines jüngsten Rekordhochs.

Dass die Erzeugerpreise in den USA zuletzt weniger gestiegen waren als erwartet, hinterließ kaum Spuren. Denn: Die Entwicklung untermauert erst einmal die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins Mitte September senken wird. Allerdings nahmen zuletzt auch Bedenken in puncto einer möglichen Abschwächung der US-Wirtschaft zu, was Aktienkurse teils bremst./mis/nas

